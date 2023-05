Potenza, Sicurezza stradale: la Polizia e l’Anas incontrano questi studenti. I dettagli

Anche Anas ha collaborato, tra gli altri Enti ed Istituzioni, a ‘La Strada per la Vita’, l’evento conclusivo della campagna nazionale sulla sicurezza stradale ‘Icaro 23’, a cura del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata.

Numerose le scolaresche intervenute anche dalla Campania, presso il Multicinema ‘Ranieri’ di Potenza, per la premiazione del Concorso indetto nell’ambito del progetto, sempre in tema di sicurezza sulla strada.

Ad Anas è stata conferita dalla Polstrada una Targa Commemorativa quale partner della lodevole iniziativa: in tema di sicurezza stradale, infatti, Anas supporta questo come altri progetti (che promuove in maniera diretta) già da anni poiché è fermamente convinta dell’importanza di trasmettere anche attraverso le scuole e le famiglie i principi e le regole fondamentali per stare in strada, anche in ragione dell’importanza che l’argomento riveste per la Comunità Europea e per il competente Ministero.

Oltre a svolgere il proprio compito nella gestione e manutenzione delle arterie viarie di competenza l’Azienda, che gestisce oltre 32mila km di strade ed autostrade su tutto il territorio nazionale, crede fermamente nell’importanza di educare i più piccoli al rispetto delle regole della strada, con l’obiettivo, tra gli altri, di contribuire alla riduzione della incidentalità stradale.

L’Azienda, tra l’altro – oltre ad aver commissionato una ricerca sugli stili di guida degli utenti alla fine dello scorso anno (il 93% degli incidenti deriva dal comportamento del guidatore – dati OCSE-ISTAT) – porta avanti in prima persona la campagna sulla sicurezza stradale ‘Guida e Basta’ (dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione, dalle cattive abitudini alla guida e dal mancato rispetto delle regole del Codice della Strada) ed ha sviluppato un’app per smartphone, ‘Valentina – Guida e Basta’, che consente di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida.

Ultimo in ordine di tempo anche ‘Eroi sulla strada in viaggio con Nico’, un libro illustrato per bambini (sempre promosso da Anas) per sensibilizzare i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, dal quale è nato un progetto, che ha già coinvolto oltre 5000 famiglie di tutta Italia, con la convinzione che una buona educazione stradale sia alla base di stili di guida consapevoli e comportamenti adeguati sulla strada, da tenere anche come ciclisti o pedoni poiché la sicurezza stradale – oltre che dalle condizioni della strada – dipende, soprattutto, da comportamenti responsabili di utenti consapevoli.

Ecco le foto.

