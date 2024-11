Academy Basket Potenza – New Virtus Mesagne: ecco il risultato della partita

Nulla da fare per l’Academy, che incappa nella sua seconda sconfitta casalinga della stagione arrendendosi alla pioggia di triple – saranno 18 alla fine – messa a segno da una Mesagne sì in stato di grazia, ma meritevole di una classifica migliore per quanto fatto vedere nel corso dei quaranta minuti.

Gli uomini di coach Olive alternano i protagonisti nell’arco della sfida – cinque in doppia cifra – e non perdono mai il controllo delle operazioni, pur vincendo un con un +21 finale probabilmente ingeneroso rispetto ad un’Academy che ha provato con tutte le sue forze almeno trentacinque minuti a restare in partita.

De Ninno scrive i primi otto punti dei suoi e Kalan aggiunge tre delle sue sette triple finali in un primo quarto indirizzato verso gli ospiti, nonostante i rossoblù provino con aggressività a trovare fortuna soprattutto nelle vicinanze del ferro.

A fatica e rischiando di vanificare a volte quanto di buono costruito, i padroni di casa tentano più volte di risalire o rimanere aggrappati alla sfida e con Doglio e Buldo prima, Labovic e Pace in chiusura di secondo periodo, si riavvicinano fino al -2 (39-41) grazie ad una tripla di personalità di Laquintana, ma un sospetto gioco da tre punti di Mazzullo restituisce un po’ di vigore ai mesagnesi, le cui percentuali hanno nel frattempo subito un fisiologico leggero ridimensionamento.

L’andamento resta equilibrato anche nei primi minuti di terzo periodo, con l’Academy sorretta da un paio di buoni canestri dalla media di Buldo e l’energia del capitano Pace (43-46), ma una tripla di De Ninno ed un gioco da tre punti di un Berdychevskyi cresciuto progressivamente col passare dei minuti riportano in doppia cifra il vantaggio ospite (45-55).

Si procede a fiammate, Labovic segna quattro punti in fila (56-60 al 28’), ma Angelini risponde a Buldo dall’arco e l’apertura di contropiede potentina sul finale di quarto finisce direttamente nelle mani di Stella, che ha la lucidità di mettere i piedi a posto e segnare il +12 con cui si va all’ultima sirena.

Un canestro in avvicinamento di Acuna e cinque punti di Doglio (66-71 al 32’) illudono per l’ultima volta il pubblico del PalaPergola, perché come già annunciato è il giovane Berdiychevskyi che si prende la scena con due pesantissime triple consecutive, cui si aggiunge un’altra striscia di Kalan – tre in fila – che stavolta sono un macigno (71-86 al 36’) davvero irrecuperabile per la pur generosa Academy di stasera, mentre i liberi del top scorer della sfida portano negli ultimi secondi per la prima volta sopra le venti lunghezze il divario tra le due squadre.

Academy Basket Potenza – New Virtus Mesagne 76-97 (23-29; 41-44; 59-71)

Academy: Vece, Pace 9, Petronella 4, Labovic 9, Joksimovic ne, Acuna 17, Buldo 15, Casulli ne, Laquintana 12, Doglio 10, Guglielmi ne. All. Gallo, Ass. Della Monica

New Virtus Mesagne: Stella 14, Piscitelli, Qittane 2, Mucenieks 2, Kalan 32, De Ninno 17, Berdychevskyi 11, Angelini 12, Oboichuk ne, Ndoye, Carriero ne, Mazzullo 7. All. Olive, Ass. Carone

Arbitri: Conte di San Pietro Vernotico e Agresta di Brindisi.