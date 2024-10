Acerenza diventa set cinematografico per le riprese di questo noto programma televisivo. I dettagli

Acerenza si è trasformata in un set cinematografico per le riprese di “Mudù”.

Così la sezione locale della Pro Loco:

“La nostra splendida Acerenza si è trasformata in un set a cielo aperto per le riprese del noto programma televisivo “Mudu”!

Un grazie speciale va alla produzione per aver scelto il nostro borgo come sfondo per le loro divertenti scene.

Un grande ringraziamento anche al mitico 𝐓𝐫𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚 𝐑𝐢𝐜𝐨𝐭𝐭𝐚, che con la loro simpatia e talento hanno portato risate e allegria per le vie della nostra città.

Grazie di cuore per questa straordinaria esperienza!”.