Ad Avigliano giovani artisti di strada! I dettagli

Nel cartellone dell’estate aviglianese merita di essere segnalato un evento che, su proposta del Centro culturale Francesco Colucci e di alcuni insegnanti, vedrà coinvolti una ventina di studenti delle scuole medie e superiori che nella sera del 27 agosto dalle 20 alle 22, intratterranno cittadini ed ospiti con lettura di poesie, esecuzione di brani musicali e pitture estemporanee.

L’iniziativa è in continuità con quella delle “pietre parlanti” il concorso poetico letterario che da otto anni, in ricordo di un educatore e dirigente scolastico, Vincenzo Rosa, e con il sostegno della amministrazione comunale di Avigliano assegna dei premi a giovani autori i cui testi originali, scelti da un’apposita giuria, si trasformano in epigrafi marmoree che vengono poi collocate lungo la storica Via Roma, già famosa per le sue botteghe artigiane ed oggi candidata a diventare la “strada dei poeti”.

La premiazione dei vincitori della nuova edizione del concorso delle pietre parlanti avrà luogo ad Avigliano il prossimo 28 settembre.