Allerta meteo sulla Basilicata

La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, sabato 9 novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia meridionale; persisteranno, inoltre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla tarda mattinata di oggi, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, sui restanti territori di Veneto e Calabria, sul settore costiero della Toscana, in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, su gran parte della Campania, in Puglia, Basilicata e Sicilia.