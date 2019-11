A Potenza la Polizia Locale sarà in servizio fino a mezzanotte! Questo l’annuncio

“Fino alla mezzanotte dei Venerdì e dei Sabati, la Polizia locale sarà in servizio per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme”.

Questo l’annuncio del Sindaco di Potenza, Mario Guarente, il quale, in una nota, aggiunge:

“Così come dichiarato in campagna elettorale, abbiamo voluto con forza che il personale in servizio nel nostro Corpo di Polizia locale prorogasse la presenza nelle strade del capoluogo in quelle ore e quei giorni nei quali, il maggior o minor afflusso di persone, centro storico e contrade in primis, determina la necessità di una intensificazione dei controlli volti alla verifica del rispetto di leggi e regolamenti.

Ringrazio la comandante Bellobuono e le donne e gli uomini in divisa che con lei collaborano per garantire la sicurezza dei potentini e di quanti vivono a Potenza.

Particolare attenzione sarà riservata al centro storico, laddove l’assalto di veicoli alle zone pedonali, con la sosta selvaggia, i danneggiamenti agli arredi urbani e i disagi per i residenti, sono purtroppo ricorrenti; ma sarà mirata soprattutto alla prevenzione e repressione di tutti quei comportamenti con rilevanza penale, quali spaccio di droga, vendita di alcol a minorenni, atti vandalici e azioni condotte contro il pubblico decoro e le abitazioni private, che sono pericolosi sia per chi se ne rende protagonista, sia per i cittadini costretti a subirne le conseguenze.

Sono certo che, con l’impegno di tutti, renderemo Potenza sempre di più quella città dove i nostri figli possano crescere nel rispetto delle regole e soprattutto dei diritti di tutti”.