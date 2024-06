Asp Potenza: sottoscritti nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro per “sumaisti” e Medici di Medicina Generale, riduzione liste d’attesa. I dettagli

Sono stati sottoscritti i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro per Medici Specialisti Ambulatoriali “sumaisti” e Medici di Medicina Generale per cui l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza è già al lavoro per l’attuazione degli accordi valevoli per il triennio 2019-2021.

La Asp Basilicata fa sapere che “salderà le quote arretrate e concorderà un contratto integrativo aziendale a definizione delle quote variabili collegabili a riduzione della spesa farmaceutica e ad altri obiettivi specifici, motivo per cui la Direzione Strategica avvierà trattative e incontri preliminari con i rappresentanti delle categorie per poter così procedere alla tempestiva applicazione del contratto di lavoro sia per gli istituti economici che per quelli contrattuali e giuridici.

La sottoscrizione degli Accordi Collettivi Nazionali per il triennio 2019-2021 per le due categorie, si pone a garanzia e conferma del ruolo strategico del personale convenzionato per il raggiungimento della mission istituzionale dell’Azienda Sanitaria che mira a rendere al cittadino utente un servizio sanitario di spessore valorizzando, in primis, la gratificazione anche economica oltre che professionale delle risorse umane operanti nel Servizio Sanitario.

Tra le novità dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale, una maggiore flessibilità lavorativa e attenzione particolare alle politiche di genere ed in maniera più specifica alla tutela della maternità.

Non solo, l’accordo si pone come obiettivo fondante le norme a tutela della salute e della presa in carico specialistica del paziente guardando in particolare alla specialistica convenzionata per ridurre le liste d’attesa e gli accessi impropri alle unità di Pronto Soccorso.

Va ricordato che i professionisti della specialistica ambulatoriale diventano, con il Dm77/22, parte essenziale delle equipe territoriali che andranno a comporre le Case della Comunità sia di tipo Hub che di tipo Spoke e gli Ospedali di Comunità e saranno figure essenziali per le attività delle Centrali Operative Territoriali e per l’Assistenza Specialistica Domiciliare.

Per quel che riguarda i Medici di Medicina Generale, gli accordi collettivi nazionali conferiscono ancor più valore a questa figura professionale capace di governare il processo assistenziale relativo ad ogni assistito parte di dalle attività per la continuità dell’assistenza fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi di salvaguardia e tutela della salute dei cittadini.

Specialisti Ambulatoriali e Medici di Medicina Generale rappresentano i perni centrali assieme ai dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza che mediante l’impiego di tali professionisti riesce a completare la propria offerta sanitaria garantita da tutti i presìdi aziendali presenti sul territorio.

Appena compiuti tutti i passaggi propedeutici all’attuazione degli accordi, la Direzione Strategica della ASP Basilicata avvierà le interlocuzioni con le organizzazioni sindacali per giungere alla sottoscrizione degli accordi aziendali finalizzati all’individuazione di progetti utili al miglioramento dell’offerta sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza”.