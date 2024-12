Attenzione: a Potenza vigili urbani in borghese per il controllo delle deiezioni canine. I dettagli

“Da domani saranno presenti sul territorio vigili urbani in borghese per il controllo delle deiezioni canine“.

Così il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, che aggiunge:

“I nostri amici a quattro zampe sono una parte preziosa delle nostre vite e meritano tutto il nostro amore e rispetto.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che il nostro amore per i cani deve andare di pari passo con il rispetto per gli altri cittadini e per l’ambiente che condividiamo.

Invitiamo tutti i proprietari di cani a essere responsabili e a raccogliere sempre le deiezioni dei propri animali.

Questo gesto semplice ma importante non solo contribuisce a mantenere la nostra città pulita, ma dimostra anche il nostro rispetto verso gli altri e il nostro impegno per una convivenza serena.

Grazie per la vostra collaborazione e comprensione. Insieme, possiamo rendere la nostra comunità un luogo migliore per tutti!”.