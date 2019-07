Attenzione: chiuso al traffico questo tratto di strada che collega Potenza a Bari! I dettagli

Il Comune di Tolve ha emesso un’ordinanza per il divieto di transito sulla strada comunale Tre Ponti–Pazzano nella giornata del 12 Luglio 2019, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, al fine di effettuare un intervento di risagomatura dell’intera sede viaria.

Lunedì scorso sono partiti i lavori di rispristino di questa direttrice che collega Potenza con Bari, in virtù di uno stanziamento 3milioni e 750mila euro, nell’ambito del finanziamento delle aree interne.

Per non creare disagi agli automobilisti, si ricorrerà al transito alternato per non interrompere del tutto il traffico, ma, in questa occasione, si è resa necessaria la chiusura della strada per alcune ore, perché l’intervento in programma occuperà tutta la carreggiata.

I soli frontisti saranno autorizzati al transito con accesso da valle (località Tre Ponti) e nel tratto esterno al cantiere.

Spiega il Sindaco di Tolve e senatore della Lega, Pasquale Pepe:

“Sappiamo che la chiusura, seppur di alcune ore, rappresenta un disagio, ma siamo certi che viaggiatori e pendolari faranno volentieri un piccolo sacrificio, sapendo che presto potranno avere una strada sicura e percorribile agevolmente”.