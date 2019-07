Potenza: nuovo Direttore Sanitario per il San Carlo

Nuovo Direttore Sanitario per il San Carlo di Potenza:

“Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Dottor. Massimo Barresi, ha nominato Direttore Sanitario il Dr. Rosario Sisto,

Già Direttore della Struttura Organizzativa Complessa (SOC) ‘Distretto Tagliamento’ dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria AAS5 ‘Friuli Occidentale’ di Pordenone, subentra alla Dottoressa Angela Bellettieri, che ha svolto le funzioni di Direttore Sanitario in via temporanea.

L’Azienda ringrazia la Dottoressa Bellettieri per il contributo dato in questi mesi e porge gli auguri di buon lavoro al Dr. Sisto.”