Avigliano: Carabinieri donano l’albero di Falcone a questi studenti. Le foto

“Ieri mattina presso l’Istituto scolastico Silvio Spaventa Filippi, che ringrazio per l’invito, grazie al contribuito del raggruppamento Carabinieri Biodiversità e a Legambiente, è stata donata ai nostri studenti una piantina appartenente al famoso ‘Ficus macrophylla’, albero che cresce nei pressi della casa del giudice Falcone e anche per questo denominato proprio Albero di Falcone“.

Così il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, che aggiunge:

“La manifestazione, che si è tenuta nell’ambito del Progetto nazionale ‘Un albero per il futuro nel ricordo di Giovanni Falcone e di quanti hanno dato la vita per la lotta contro le mafie’, ha visto altresì la partecipazione preziosa dei Carabinieri della Stazione di Avigliano e dell’associazione Libera.

Un momento di importante riflessione sul tema della legalità che ha visto i ragazzi protagonisti, attraverso interventi e lavoretti dedicati proprio al sacrificio indimenticabile di chi ha perso la vita per lo Stato.

Nel corso del mio intervento ho ricordato ai ragazzi che per la Villa comunale, l’Amministrazione ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione per procedere all’intitolazione proprio a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, affinché il loro ricordo ed il loro esempio possa rimanere vivo per sempre”.

Ecco le foto della giornata.

