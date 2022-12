Potenza, Mons. Ligorio agli imprenditori: “Troppi disoccupati. Costruire strade nuove per creare lavoro”. I dettagli

Un accorato appello dell’arcivescovo di Potenza mons Ligorio agli imprenditori a “costruire strade nuove “ per creare lavoro degno del nome, a superare l’individualismo e a pensare non solo ai bilanci economici ma anche a quelli sociali.

L’Arcivescovo ha iniziato per natale un originale “pellegrinaggio pastorale“ portando gli auguri personalmente ai vari soggetti sociali.

Ed ha iniziato dagli imprenditori (Confindustria, Confartigianato, alleanza cooperative, Cofimi e Claai) incontrati nella sede della Confindustria praticando la Chiesa in uscita così cara a Papa Francesco.

Mons. Ligorio li ha incoraggiati nei loro sforzi, ma ha anche fatto appello alla responsabilità sociale dell’impresa in una regione con troppi disoccupati, troppi lavoratori a “partime involontario “ e troppi giovani in fuga, in cerca di opportunità.

