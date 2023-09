Avigliano, lavori all’asilo nido di Sarnelli: queste le ultime notizie

“A seguito delle numerose segnalazioni che mi sono state rivolte, voglio rassicurare i genitori interessati precisando che l’asilo nido di Sarnelli a breve sarà sottoposto a lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, grazie ad un finanziamento PNRR di 366.000 euro.

Così annuncia il capogruppo Federica De Carlo del Gruppo Misto di maggioranza Avigliano 2.0 che aggiunge:

“Solo temporaneamente è stata spostata la sede a Piano del Conte.

Alla base di questa decisione, quindi, c’è solo la volontà di avere un immobile più sicuro dal punto di vista strutturale e conforme alle richieste (vedi locali della mensa da riservare alla preparazione di pietanze per celiaci) che prima non era in grado di soddisfare”.a

