Avigliano: oltre 200000 euro per queste strade! Ecco tutti gli interventi effettuati

Importanti novità dal punto di vista della viabilità per il Comune di Avigliano (PZ).

Ecco quanto fa sapere il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Circa 220 mila euro di interventi sulle strade che riguardano le nostre frazioni, con l’obiettivo di ridare dignità a tutti i territori, anche a quelli situati più lontani dal centro urbano con un graduale riequilibrio della qualità dei servizi al cittadino.

I principali interventi di questi giorni:

Strada PANTANI 100 mila euro (lavori chiusi);

Strada LACCIOLA 45 mila euro (lavori chiusi);

SANT’ANGELO e POSSIDENTE 18500 mila euro (riqualificazione fontane e rotatoria – iniziati oggi);

STRADE Intervento di manutenzione 50 mila euro (inizio lavori sulle strade lunedì 15 novembre).

Siamo consapevoli che il lavoro da fare è ancora tantissimo e che servirà del tempo per recuperare ritardi che si sono accumulati nel corso di anni, di decenni, ma è anche vero che in neppure 14 mesi di governo abbiamo prodotto già interventi significativi.

Ciò che conta a mio avviso è l’affermazione di un principio, quello per cui nessuno cittadino e nessun territorio è invisibile agli occhi dell’amministrazione e questo ci consentirà nel tempo di arrivare ovunque, su tutti i territori, per recuperare il tempo perduto.

Facciamo i conti con un territorio vastissimo, in cui le problematiche sono tante e in molti casi complesse, con soluzioni che richiedono risorse ingenti.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Marianna Claps per il suo impegno e più in generale a tutta la maggioranza per il lavoro costante e quotidiano portato avanti per la nostra comunità”.

