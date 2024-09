Avigliano: “Tra qualche settimana questo degrado sarà un ricordo”. I dettagli

“Tra qualche settimana un nuovo e moderno marciapiede renderà questo degrado un ricordo“.

Così il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, che aggiunge:

“Contemporaneamente ad altri lavori che riguarderanno le strade sia in Avigliano centro (es. il Monastero) sia in numerose frazioni del territorio.

I primi 100 giorni sono trascorsi e posso dire che siamo sulla buona strada, lavorando senza sosta per realizzare un programma che riguarda tutti i settori e che trasformerà Avigliano in una Città moderna, viva, pronta per essere protagonista nel futuro.

Un abbraccio speciale va alla mia squadra, composta da persone valide e competenti e ai cittadini che ci sostengono ogni giorno con tanto entusiasmo e che sono per me una seconda famiglia”.