Baragiano per la prima volta si affaccia al mondo della mountain bike con il Trofeo Basileus. Ecco l’evento in programma

È ormai giunta in fase avanzata di preparazione il Trofeo Basileus di mountain bike cross country che l’Asd Baragiano Pedala che si intende allestire per Domenica 4 Agosto a Baragiano.

Il nome basileus fa riferimento al re dei Peuketiantes, ovvero schiavi.

Con tutto il corredo funebre e varie oggettistiche che continuano a ritrovarsi nel sottosuolo baragianese, tale scoperta costiuisce il chiaro segno che Baragiano e l’area del Marmo Platano erano interessate dai traffici commerciali che provenivano dall’antica Grecia, potendo ritenere questa una sorta di estensione della Magna Grecia.

È in questo contesto che si inserisce questa prima edizione di assoluto rilievo che fa parte del circuito X-Country Basilicata-Campania-Calabria con grande fervore da parte della comunità baragianese che, per la prima volta, si affaccia al mondo della mountain bike.

Il tracciato di circa 4,2 chilometri è un misto di parte cittadina e fuoristrada.

Possiede tratti tecnici ma nel complesso è molto veloce.

Solo sul tratto finale compaiono le salite, tra cui uno strappo di circa 100 metri con pendenza al 13% per poi spianare a riprendere con un tratto di simile pendenza per altri 100 metri con sbocco sulla provinciale in vista del traguardo posizionato in piazza del Plebiscito.

Il ritrovo è previsto alle 8:00 in piazza del Plebiscito con una prima partenza alle 9:30 per under 23, élite e amatori, alle 10:30 esordienti e allievi, chiusura alle 11:30 circa con la categoria G6 promozionale.

Ecco i leader del circuito X-COUNTRY dopo sei prove (solo agonisti):

Esordienti uomini primo anno: Michele Giampietro (Team Bykers Viggiano)

Esordienti uomini secondo anno: Christian Santaniello (Federal Team Bike)

Esordienti donne: Margherita Graziano (Federal Team Bike)

Allievi uomini primo anno: Giovanni Russo (Federal Team Bike)

Allievi uomini secondo anno: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Allieve donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Juniores: Domenico Esposito (Federal Team Bike)

Under 23: Gabriele Sarro (Asd Belvedere Ciclone)

Elite: Domenico Chiarelli (Ciclo Team Valnoce)

Ecco la classifica a squadre X-COUNTRY:

1° Federal Team Bike 1786 punti

2° Team Bykers Viggiano 1453

3° Asd Belvedere Ciclone 1051

4° Bike e Sport Team 995

5° Team Over the Top Bike 624

Ecco la locandina dell’evento sportivo in programma.