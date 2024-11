Bardi sull’incarico europeo di Raffaele Fitto: “Una nomina che farà bene alla Basilicata”. La dichiarazione

L’Eurocamera ha dato il via libera alla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione.

Previsto per il primo dicembre l’insediamento.

Il presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, esprime soddisfazione:

“Una nomina che farà bene all’Italia, al Mezzogiorno e alla Basilicata.

È il profilo giusto per far crescere il peso specifico del nostro Paese.

Fitto porterà in Europa la sua competenza dimostrata nella gestione del Pnrr e la sua esperienza politica maturata in vari livelli istituzionali.

Sono sicuro che Fitto sarà in grado di tradurre in vantaggi per il Mezzogiorno tutte le istanze che provengono dai territori, forte di una conoscenza diretta delle problematiche da risolvere”.