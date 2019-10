Barile: con un bellissimo ballo tradizionale si apre “Tumact me Tulez”! Stasera la festa continua…

Nei giorni 4, 5 e 6 Ottobre, Barile si anima per la XXV edizione della Sagra di Qualità “Festival dell’Aglianico e Tumact Me Tulez”.

Il ricco programma di quest’anno vede incluso nella tre giorni anche l’evento “Barile Capitale per un Giorno” facente parte del circuito di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura.

In merito alle celebrazioni di Barile EuroCapitale, oggi, 4 Ottobre, dopo l’incontro alla Fontana dello Steccato con le autorità civili e militari, i ragazzi dell’I.C. Giovanni XXIII e le associazioni, per le ore 10:00, all’Ex Asilo Nido, si è tenuta l’inaugurazione dell’auditorium comunale intitolato a Pier Paolo Pasolini.

Dopo ci si è spostati nel Parco Urbano delle Cantine, luogo naturale di alcune scene del film “Il Vangelo secondo Matteo” di Pasolini, per celebrare la cultura arbëreshë e le radici identitarie locali attraverso murales, una rievocazione popolare contadina, dei balli arbëreshë e alcune degustazioni enogastronomiche.

Alle ore 18:00, a Palazzo Frusci, invece, è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “ANIMA LUCANA” di C. Rubino, G. Silvano, G. Lepore e, a seguire, la presentazione del libro “LOOKania” di A. D’Amato Ed. Universosud, nel corso della quale interverranno Antonio Murano, Antonio Candela, Daniele Bracuto e Rocco Franciosa.

A seguire, nel Centro Storico, si apriranno gli “Itinerari del gusto”, con stand enogastronomici locali e degustazione dei TUMACT ME TULEZ, accompagnati dall’ottimo Aglianico del Vulture.

Musiche itineranti della Tradizione e il Concerto “Toccata e fuga” chiuderanno la prima giornata.

Il 5 Ottobre, alle 17:00, in sede Pro Loco, Piazza Dalla Chiesa, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Cuochi e Cucinieri” di Mauro Di Leva; successivamente, a Palazzo Frusci, nell’aula consiliare, avverrà la presentazione del libro “La casa delle favole” di Carmine Donnola, dove interverranno Giovanna Cuoco, Giuseppe Melillo, Daniele Bracuto, Rocco Franciosa e Antonio Murano.

Oltre agli stand, che pure saranno aperti a partire dalle 19:30, alle 20:30, in piazza Dalla Chiesa, “Mirko Gisonte and his guitar” si esibiranno in concerto, seguito, alle 22:00, in Largo Garibaldi, dai Blue Cat Blues live.

La giornata conclusiva, quella del 6 Ottobre, si aprirà alle 11:00 con visite guidate, degustazioni e pranzo presso le Cantine barilesi.

Alle 16:00, in piazza Dalla Chiesa, apertura del LUDOPARK, con giochi da tavolo per bambini, realizzati nell’ambito del progetto di “Zio Ludovico odv”, in collaborazione con Fondazione Matera Basilicata 2019, per Progetti di Comunità.

Alle 18:00, in Largo Garibaldi, ci sarà la tanto attesa presentazione di LUCANUM, il gioco con le Pro Loco della Basilicata che esplora in maniera divertente la nostra amata regione.

Interverranno: Murano, Bracuto, Franciosa, Vito Santarcangelo e Nicolò Montesano.

La serata proseguirà tra i numerosi stand, allietati da due concerti in successione: “Giovani talenti Barilesi in concerto” in piazza Dalla Chiesa e “Voci del Sud” in Largo Garibaldi.

Ci sarete?

Ecco le locandine relative agli eventi.