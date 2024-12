Basentana: ribaltato un mezzo pesante! Chiuso al traffico questo tratto

A causa di un mezzo pesante ribaltato, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 407 “Basentana”, al km 74,000 all’altezza di Ferrandina (Matera).

Uscita obbligatoria in direzione Metaponto al km 66,500 Svincolo Matera e in direzione Potenza uscita obbligatoria al km 74,400 per i veicoli leggeri.

I mezzi pesanti in direzione Potenza sono deviati sulla S.P.3.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

