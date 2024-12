Vietri di Potenza, al via la seconda edizione natalizia del percorso gastronomico più apprezzato. Ecco il programma

È tutto pronto a Vietri di Potenza per la seconda edizione di Tipica Christmas Edition, l’edizione natalizia di uno dei percorsi gastronomici più partecipati e apprezzati dell’estate lucana.

Rispetto ad agosto, quella natalizia si tiene in una location diversa, sempre particolare, con un format diverso e in un percorso più concentrato ma comunque ricco di prodotti tipici, stand, attrattive, mercatini.

Dopo il grande successo dello scorso anno, anche per questa edizione la data è la stessa: il 23 Dicembre, Lunedì prossimo.

L’evento è in programma in via San Francesco, in una zona chiamata “la Orga”, con l’ingresso a pochi passi dalla centralissima piazza XXIII Novembre, e prenderà il via alle ore 18:00, con l’apertura del percorso gastronomico, arricchito anche dai tanti artigiani e dai mercatini di Natale e dai presepi.

Non mancheranno zampogne, organettisti e street band, in un’area che sarà addobbata con luci e ambientazioni natalizie.

Nel percorso sarà possibile degustare:

cavatelli e ceci con peperoni cruschi,

frittelle di baccalà,

antipasto di salumi,

formaggi e porchetta,

calzoni con la minestra,

arrosticini di pecora,

montanare,

zeppole fritte con e senza alici,

patate rosse,

strufoli,

formaggio fuso su pane,

calzoncelli,

castagnole,

vin brulè,

mandarini,

funghi fritti e arrostiti su bruschetta,

torrone,

frutta fresca e caramelle.

Nel percorso verrà servito il vino rosso del Pantone di Vietri, birra alla spina e altre bevande.

Sarà possibile conoscere l’olio Evo Bio di Vietri di Potenza, Dulivo.

Saranno inoltre presenti stand di aziende agricole con miele, propoli, zafferano, pasta di mais, oltre ai Mercatini di Natale, presepi e artigiani.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni Pro Loco, Vietri e la Movida e Teatrando con il patrocinio del Comune.

Per quanto riguarda la gastronomia, l’organizzazione ha deciso di dare spazio alle attività e aziende agricole del posto, nell’ottica della promozione dei prodotti della terra vietrese e delle aziende locali.

Nel percorso intrattenimento musicale con il gruppo itinerante Bassa Musica L’Armoniosa Molfettese vestiti da elfi, mentre più tardi in piazza XXIII Novembre ancora musica e divertimento con il Duo Music.

Non mancheranno anche Babbo Natale ed Elfo per i bambini nel percorso.

Ecco la locandina dell’evento.