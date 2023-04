Basentana: torna attivo questo autovelox! L’avviso

Il Comune di Ferrandina informa che da lunedì 24 aprile 2023 l’autovelox, installato sul tratto della SS 407 Basentana compreso tra il km 68+870 e il km71+310, tornerà a essere attivo.

Il limite di velocità è di 80 km/h.

Le attività di controllo della velocità, in entrambi i sensi di marcia, ai sensi dell’art.142 del Codice della strada, riprenderanno a seguito della nota inviata dall’Anas al Comune di Ferrandina con cui si comunica che le ordinanze di limitazione della circolazione stradale occorse per consentire i lavori di installazione della barriera spartitraffico sulla SS 407 Basentana fra i km 68+870 e km 71+310 sono decadute, e che il limite di velocità in vigore su quel tratto è tornato ad essere 80 km/h, in virtù dell’ordinanza n. 7/4516 del 17/02/1992.

Si confida nel senso di responsabilità di ciascuno, invitando al rigoroso rispetto del limite imposto.

