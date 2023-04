Frana di Maratea: “I cittadini hanno il diritto di chiedere e di conoscere i dettagli di quanto sta accadendo”. Questa la situazione

“Le preoccupazioni degli operatori nonché di tutti coloro che intendono fruire di Maratea circa i lavori in corso per la messa in sicurezza del fronte in frana a Castrocucco che dovrebbe consentire la viabilità provvisoria sulla SS18 per l’estate 2023 e i lavori di ripristino della viabilità in totale sicurezza del tratto, sono da comprendere e vanno maggiormente coinvolti”.

E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli, che aggiunge:

“I vertici che si sono tenuti sull’argomento sia con il Ministero e sia a livello regionale – a dire dell’assessore Merra e dal Sindaco Stoppelli, hanno prodotto le necessarie garanzie e rassicurazioni sui tempi e sulle modalità attuative degli interventi dunque – sempre a loro dire – non esiste alcun motivo di preoccupazione da parte della comunità marateota.

Al fine di poter avere contezza e precisione di quanto dichiarato dell’assessore alle infrastrutture Donatella Merra ho presentato una interrogazione per conoscere tempi e sulle modalità attuative degli interventi per la messa in sicurezza del fronte in frana a Castrocucco e i lavori di ripristino della viabilità in totale sicurezza della SS 18.

Problemi di questa natura andrebbero trattati nella comprensione delle preoccupazioni della comunità e dunque andrebbe favorita la giusta comunicazione circa la tipologia dei lavori ed il cronoprogramma degli stessi: i cittadini hanno il diritto di chiedere e di conoscere i dettagli di quanto sta accadendo e non ricevere soltanto risentite rassicurazioni”.a

