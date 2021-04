Basilicata: anche coloro che assistono familiari non autosufficienti possono prenotare il vaccino! Ecco come fare

Come anticipato, è partita la prenotazione per caregiver e Over 60.

Queste le precisazioni fatte ieri dal Governatore Vito Bardi:

“Oggi, alle 14:00, sarà possibile prenotare anche per gli Over 60 e i caregiver (fino a un massimo di 3).

Nelle slide allegate trovate tutte le informazioni ufficiali per i caregiver (familiare assistente).

Chi ha già effettuato la prenotazione, può rientrare in piattaforma con le medesime credenziali dei soggetti “fragili” e aggiungere i caregiver.

ATTENZIONE: Non si accederà alla piattaforma con i dati dei caregiver, ma solo con quelli dei soggetti “fragili”.

Sul sito della Regione Basilicata c’è il modello di autocertificazione per i caregiver che andrà esibito al momento della vaccinazione.

Chi non riesce a prenotare (“fragili”, over 70 e over 60) deve comunicare numero di tessera sanitaria e codice fiscale al numero verde di Poste.

Assistenze domiciliari: abbiamo ricevuto troppe richieste, ricordiamo che si tratta di un servizio riservato SOLO ai non deambulanti.

Chi non rientra in tale categoria, deve cambiare la prenotazione, perché altrimenti toglie un diritto a chi ne ha realmente bisogno.

E comunque si verificheranno i requisiti e in assenza degli stessi le aziende sanitarie non provvederanno alla somministrazione a domicilio”.

Di seguito nelle slide allegate trovate tutte le informazioni ufficiali per i caregiver.

