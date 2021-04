Vaccini Basilicata: al via le prenotazioni per gli over 60! Ecco le parole di Bardi

In Basilicata continua la campagna vaccinale.

Come fa sapere il Governatore Vito Bardi:

“Da lunedì si entra nella fase 2 del ‘modello Basilicata’: oltre 200 medici di famiglia in tutta la Regione potranno somministrare Astrazeneca ai propri assistiti.

Il nostro obiettivo è riaprire tutto in sicurezza quanto prima.

Oggi, alle 14:00, parte la prenotazione per caregiver e Over 60: in un successivo darò tutte le informazioni su questa nuova opportunità.

A breve finiremo le categorie prioritarie indicate dal Governo e potremo iniziare la vaccinazione per tutti i lavoratori che sono sempre stati in prima linea durante la pandemia, come ha chiesto – tra gli altri – anche il Sindaco di Potenza Mario Guarente“.

