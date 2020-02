Basilicata, appalto interinali in Sanità: “Confermo la posizione per cui al pubblico impiego si accede attraverso concorso pubblico”

“Da componente della Giunta Bardi, da esponente di Fratelli d’Italia, confermo la posizione di contrarietà all’uso dei lavoratori interinali come sostituti di lavoratori a tempo indeterminato.

Confermo la posizione per cui al pubblico impiego si accede attraverso concorso pubblico.

Non vi è stato alcun ripensamento.

Anzi, semmai, in questi mesi ho avuto la conferma della giustezza delle mie passate affermazioni”.

E’ quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, a seguito di notizie apparse su un organo d’informazione:

“Il governo regionale, sul punto delle assunzioni, sta seguendo la linea della legalità avendo l’intenzione di bandire concorsi pubblici trasparenti a partire dalla Regione e dai suoi Dipartimenti, passando per le Aziende sanitarie, come annunciato nelle settimane scorse dal presidente Bardi, dall’assessore Leone e come ho ribadito più volte anche io per quanto l’Arpab.

La gara aggiudicata nei giorni scorsi, oltre ad essere una procedura risalente al 2017 e, quindi, già in fase avanzata quando ci siamo insediati, riguarda un accorso quadro per la scelta di un’agenzia che dovrà fornire lavoratori interinali per ‘fronteggiare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per situazione di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del personale dipendente’.

Parliamo, quindi, di situazioni temporanee quali mobilità o maternità del personale. Tra l’altro, non vi è obbligo per le aziende di attivare tali contratti.

Monitorerò attentamente affinché i direttori generali del comparto Sanità si attengano rigorosamente alle finalità temporanee e straordinarie dell’appalto.

Rassicuro, quindi, i cittadini che i concorsi pubblici in Sanità si faranno al più presto, come ho già annunciato.

Metteremo al bando il precariato sanitario attraverso una programmazione che risponda alle esigenze concrete dei lucani”.