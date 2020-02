Potenza, scuole chiuse in questo Comune della provincia “per questioni preventive e precauzionali”. Ecco l’Ordinanza

“Per questioni meramente preventive e precauzionali ho ritenuto opportuno adottare una mia ordinanza che va sospendere le attività scolastiche e pubbliche fino a domenica 1 marzo 2020 in modo tale da garantire un maggiore stato di serenità e di controllo nell’attesa di linee guida precise da parte del Ministero o della Regione”.

E’ quanto comunica sui social il Sindaco di Muro Lucano Giovanni Setaro, precisando:

“Vi ricordo che i numeri da contattare per eventuali sintomi sono i seguenti: 0971 310503 – 118

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti, questi:

0976 2121 Carabinieri

0976 2156 | 393 3177959 | 392 0316536 Polizia Locale

Per tutto il resto, chiedo di usare semplicemente il buonsenso sia nei luoghi pubblici e sia per quanto riguarda la diffusione delle informazioni, facendo attenzione alle tante fake news che in queste ore girano sui social”.