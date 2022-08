Basilicata: “con le risorse rimanenti del gas lucano fondo straordinario per occupazione ed emergenze sociali”. La proposta

“Bene la proposta di un fondo straordinario con le risorse del gas lucano per creare sviluppo, occupazione e far fronte alle emergenze sociali che purtroppo segnano questo momento storico”.

È quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Iv in merito al Ddl “Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica e ripopolamento del territorio lucano” licenziato in terza Commissione consiliare.

Aggiunge Polese:

“Bene ha fatto il capogruppo di Iv, in qualità di presidente della Seconda Commissione consiliare, Luca Braia nel proporre l’istituzione di un fondo straordinario con il 30 per cento delle risorse.

Ok alle misure di sostegno alla popolazione, ma con una attenzione particolare a creare sviluppo e innovazione senza disperdere le risorse solo in misure di sussidio che se hanno il merito di risolvere i problemi nell’immediato non creano prospettive a lungo termine.

Il mio punto di vista è che vanno aiutate tutte le famiglie lucane perché tutte hanno vissuto la crisi negli ultimi due anni, a partire dalla pandemia di Covid e poi alla guerra in Ucraina che ha portato all’aumento vertiginoso dei costi dell’energia e di molte materie prime.

E’ indiscutibile che ci siano nuove sacche di povertà come è indiscutibile che il ceto medio rischi di pagare un prezzo altissimo essendo escluso da quasi tutti gli aiuti.

C’è un disagio che attraversa tutta la società italiana e lucana a cui vanno date risposte serie e ponderate.”.

