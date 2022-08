Benzina e diesel, prezzi in calo: ecco tutti i dati

Cala il petrolio, complice la spinta al ribasso data dai timori di recessione, e crollano i prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana.

Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è sceso a 1,833 euro al litro da 1,861 rilevato venerdì, con i diversi marchi compresi tra 1,818 e 1,854 euro al litro (no logo 1,829).

Il prezzo medio praticato del diesel self è invece passato a 1,815 euro al litro, contro 1,841 di venerdì.

I prezzi praticati dalle diverse compagnie vanno da 1,799 e 1,833 euro al litro (no logo 1,813).

Al momento si ricorda che è ancora in vigore lo sconto di 30 centesimi sulle accise.

Qualora venisse meno il prezzo risalirebbe attestandosi intorno ai 2 euro/litro.a

