Basilicata: decreto a sostegno delle imprese agricole rimaste danneggiate dagli effetti della siccità. I dettagli

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre, a firma del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il decreto a sostegno delle imprese agricole della Basilicata che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità dal 1 maggio al 30 settembre 2022.

Il provvedimento prevede la declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche, che consente alle aziende di fare richiesta di indennizzo al Fondo di solidarietà nazionale.

A darne notizia Confagricoltura Basilicata:

“Anche le aziende che operano nei territori colpiti dalla siccità della Basilicata (provincia di Potenza e Matera) hanno ricevuto un segnale chiaro di supporto davanti a uno dei fenomeni più dannosi per la produzione, così come dichiarato in un recente comunicato dal Ministro Lollobrigida, dando così un pronto sostegno alle imprese agricole.

Ora tocca alla Regione per gli adempimenti conseguenti”.

