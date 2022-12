Il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, fa sapere:

“Aggiudicati altri due importanti lavori pubblici, vale a dire i lavori di completamento della Villa Comunale – parte area giochi, per l’importo di euro 58.427,07 nonché i lavori di consolidamento della strada Via Rita Levi Montalcini, per l’importo di euro 173.156,30″.

Questa la planimetria.

