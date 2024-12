Basilicata: fiocchi di neve nel nord della regione! Da voi com’è la situazione? Ecco le ultime previsioni

Come vi avevamo già detto nelle scorse previsioni, oggi lunedì un terzo impulso freddo investirà Puglia, Lucania e Molise.

Sono previste nuove piogge e nevicate a quote medio-basse (fin sui 400 m) tra la serata di lunedì e la giornata della Vigilia di Natale.

Infatti, in queste ore, nel Nord della regione ha cominciato a nevicare.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Lunedì 23 dicembre, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di -2°C.

Martedì 24 dicembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 1°C, la minima di -2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti e conferme, ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni con in dettaglio la giornata di oggi.