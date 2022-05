Basilicata: in arrivo oltre 11 milioni di euro per disabili, famiglie in difficoltà, persone non autosufficienti. Ecco i dettagli

Così dichiara il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe in una nota ricevuta:

“Dal Governo sono in arrivo ben 11.191.000,00 di euro per progetti sociali per tutto il territorio lucano.

Nel complesso, nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sono previsti finanziamenti per 18 progetti nei vari ambiti di competenza, secondo le linee previste dal bando.

Un ottimo risultato per la nostra Regione che premia il lavoro di squadra e la capacità progettuale del nostro territorio.

Ci sono, infatti, risorse:

per le persone vulnerabili e non autosufficienti,

per la disabilità,

per le famiglie in difficoltà,

per assistenza domiciliare e l’housing sociale.

Questo servirà a rinnovare i servizi sociali, un settore fondamentale della nostra comunità che ha bisogno di essere potenziato per l’invecchiamento della popolazione e per tutte le criticità emerse in tempo di pandemia.

Nello specifico la misura prevede interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio-assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del burn out; iniziative di housing sociale di carattere sia temporaneo che definitivo.

Prossimi passi per avviare le attività e ottenere la prima quota di finanziamento, la sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e la presentazione dei progetti esecutivi”.