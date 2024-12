Basilicata: “Incertezze rischiano di mettere in ginocchio aziende agricole lucane”. Ecco che cosa sta succedendo

“Raccogliamo e rilanciamo le preoccupazioni del mondo agricolo lucano orientato al biologico che, cosa mai accaduta, non hanno ricevuto dalla Regione Basilicata il premio dovuto entro il 31 dicembre“.

E’ quanto dichiarano i Consiglieri regionali del Partito Democratico Cifarelli, Lacorazza e Marrese che aggiungono:

“Ma le preoccupazioni sono ancora più grandi in virtù del taglio prospettato dal dipartimento agricoltura in ragione dello scarso stanziamento previsto a fronte di un considerevole aumento delle domande pervenute.

Sembrerebbe che il Tavolo Verde riunitosi oltre un mese fa abbia deciso di scongiurare il taglio orizzontale del premio, che avrebbe significato all’incirca una riduzione del 50% del dovuto, chiedendo di incrementare il plafond finanziario complessivo al fine di contenere il danno alle imprese agricole intorno al 10% rispetto a quanto le stesse erano convinte di poter ottenere.

Riteniamo che l’Assessore Cicala debba intervenire ufficialmente per dire come stanno le cose nella realtà ed assumere i dovuti impegni in ordine alle risorse che dovranno essere messe a disposizione, da dove saranno recuperate, evidenziando dunque su quali misure le imprese agricole e/o i Comuni non potranno più contare, ed i tempi di erogazione del premio.

Dopo un’annata record in termini negativi che non si verificava da molti anni, le croniche incertezze regionali rischiano di mettere in ginocchio aziende agricole lucane“.