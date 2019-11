Basilicata, mamma litiga con il compagno e va via di casa con i figli piccoli: intervenuta la Polizia Ferroviaria

Litiga col compagno e va via da casa portando con sé i tre figli piccoli: la polizia la ritrova alla stazione ferroviaria di Taranto. I quattro sono stati affidati ad una comunità.

E’ quanto fa sapere la vocedimanduria che specifica:

“La giovane mamma si era allontana da Matera.

Il compagno aveva già sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri.

La sezione di polizia Ferroviaria di Taranto, durante consueti servizi di vigilanza nello scalo jonico, ha notato sul primo binario una giovane donna con in braccio un neonato ed altri due bambini in tenera età seduti su due enormi valigie. Considerata l’ora tarda e le precarie condizioni dei quattro, con non poche difficoltà, i poliziotti hanno deciso di accompagnarli negli uffici di polizia per rifocillarli e soprattutto per approfondire la vicenda.

La donna, appena trentenne, residente nella provincia di Matera, ha raccontato di essersi allontanata due giorni prima da casa dopo un litigio con il compagno, padre dei due bambini più piccoli.

I poliziotti, dopo un controllo nelle banche dati in uso alle forze di polizia, hanno accertato che il compagno della donna aveva sporto denuncia di scomparsa della donna ai carabinieri di Matera e che il nucleo familiare era già seguito dai Servizi Sociali di quella provincia.

Tenuto conto della notte e della precarietà della donna e dei suoi tre figli, i poliziotti, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente, hanno individuato una struttura idonea ad accoglierli, evitando così ogni ulteriore disagio”.