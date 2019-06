Basilicata: “Mi metterò subito a lavoro per superare i gap della riorganizzazione sanitaria lucana”. A dirlo…

Il consigliere regionale della Lega e componente della prima Commissione (Affari istituzionali), Massimo Zullino, commentando la sua elezione a presidente della quarta Commissione permanente (Politica sociale) del Consiglio regionale, dichiara:

“Ringrazio i colleghi consiglieri per la fiducia accordatami per questo importante ruolo istituzionale.

Mi metterò subito a lavoro per superare i gap della riorganizzazione sanitaria lucana che vede una forte emigrazione verso altre Regioni. Anche il Piano vaccinale sarà oggetto di rivisitazione in quanto è inammissibile che nel 2019 si perda prematuramente la vita per meningite.

La tutela della salute pubblica sarà la priorità assoluta di questo governo regionale.

La prima parte dei lavori della Commissione sarà dedicata all’analisi e all’audizione delle criticità che stiamo già registrando e che gli operatori sanitari hanno opportunamente segnalato.

Ho già avuto un proficuo colloquio con l’assessore Leone con cui abbiamo concordato alcuni sopralluoghi ospedalieri per prendere atto delle reali condizioni dello status quo.

Con l’assessorato abbiamo anche già condiviso l’impegno di non perdere il punto nascite dell’ospedale a Melfi, che serve un’intera area geografica, quella del Vulture – Alto Bradano, che consta un terzo della popolazione lucana, sollecitando il ministro ad un incontro in tal senso per scongiurare detta chiusura”.