Attenzione! Da domani rallentamenti e senso unico alternato per lavori su queste strade. I dettagli

Alcune novità per la circolazione stradale.

Il cittadino Francesco Antoniello ha fornito nel comitato per la sicurezza stradale della Basilicata i dettagli in merito evidenziando che:

“l’ing. Dell’Olio di Anas ci informa che domani inizieranno i lavori di rifacimento asfalto sul viadotto san Nicola al km 12 circa della SS658 (Potenza-Melfi).

Ci ha detto che per lavorare in sicurezza e ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti ci sarà il senso unico alternato e il traffico nelle fasce di orario di cambio turno delle fabbriche sarà regolamentato dai movieri invece che da semafori.

In programma, probabilmente per fine settimana, anche la nuova pavimentazione e rifacimento giunti sui viadotti Catavatta (poco prima del viadotto scescio) e Rupoli (4 km dopo lo scescio).

Il comitato ringrazia Anas (ingg. Dell’Olio e Caporaso) per i sempre costanti ed efficaci aggiornamenti che ci permettono di poter far organizzare per tempo chi si mette su strada”.

Facciamolo sapere a tutti gli automobilisti onde ridurre al minimo i disagi.