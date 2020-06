Basilicata: “Sostegno finanziario cui possono accedere le famiglie di studenti fuori sede”. I dettagli

Approvata all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri del Movimento cinque stelle, Carlucci, Perrino e Leggieri, con la quale si impegnano il Presidente e la Giunta regionale con propri atti e provvedimenti “a prevedere, per la durata dell’emergenza pandemica, un apposito strumento di sostegno finanziario cui possono accedere le famiglie di studenti universitari residenti in Basilicata, cosiddetti studenti ‘fuori sede’, in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione”.

Nel documento i consiglieri evidenziano che “la gran parte delle Università italiane sta anticipando ai propri studenti la definitiva sospensione delle attività didattiche in presenza a tutto il 31 luglio 2020 e da questo consegue che, anche per l’attivazione di modalità di didattica a distanza, sono venuti meno i presupposti di permanenza da parte degli studenti nelle sedi universitarie, ivi incluse quelle dell’Università degli Studi della Basilicata (Unibas)”.

Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Polese e Braia (Iv), Bellettieri e Acito (Fi), Acito, Sileo (Lega), Quarto (Bp) e l’assessore Cupparo.a

