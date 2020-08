Basilicata, Speranza: “Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”

“Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione”.

E’ quanto afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che prosegue:

“Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal 1 settembre.

Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”.

Il riferimento è sui 10 euro che i pazienti pagano su ogni ricetta per le visite mediche specialistiche e gli esami clinici.

