Bella: questa scuola raccoglie nuovi traguardi Nazionali alle Finali delle Olimpiadi di Problem Solving! Complimenti ragazzi

L’Istituto Comprensivo di Bella ha raccolto nuovi traguardi Nazionali alle Finali delle Olimpiadi di Problem Solving che si sono tenute a Cesena il 28 e 29 Aprile.

“Queste olimpiadi sono un fiore all’occhiello per tutto il Ministero!”

È così che Anna Brancaccio, Dirigente che coordina al Ministero dell’Istruzione le attività di numerosi progetti per il miglioramento delle pratiche di insegnamento, definisce l’evento che quest’anno, per la prima volta, ha un respiro internazionale perché, a partecipare, c’era anche una scuola italiana a New York.

Prosegue evidenziando che “dentro ci sono tutte le competenze chiave che gli studenti possono e devono acquisire nel percorso di studi utilizzando strumenti informatici.

Si tratta di Olimpiadi complete e pertanto inserite nell’albo delle eccellenze cioè in un programma che annovera attività, progetti e competizioni che permettono di individuare e far emergere gli studenti che rappresentano le eccellenze della scuola italiana”.

Un gruppo misto di alunni, in rappresentanza delle due classi Quinte della Scuola Primaria, guidati dalle docenti D’Agostino Cinzia e Tarantino Carmelina, hanno disputato le finali in piena autonomia, presentando i loro progetti interdisciplinari “NO FAKE OVEN” e “MISSIONE TITINICA”.

Si tratta di due percorsi in cui gli alunni hanno acquisito informazioni relative a comportamenti di cittadinanza attiva sia nei confronti del proprio benessere sia di quello dell’ambiente.

In “NO FAKE OVEN” l’interesse è stato rivolto al Caro Prezzo del pane: si sono ricercate le vere motivazioni, si è discusso sulle speculazioni e le false notizie che popolano il web, ma soprattutto si è cercato di proporre delle soluzioni.

Gli alunni, con l’aiuto delle maestre, hanno costruito un forno con dei vecchi vasi di coccio che può essere alimentato da fonti di energia non combustibile.

La temperatura viene mantenuta costante per evitare sprechi grazie al controllo di un semplice programma compilato in ambiente Arduino.

“MISSIONE TITINICA” è stato un modo più coinvolgente di approcciarsi allo studio di alcuni argomenti, risalendo a caroselli, canzoni e filmati che hanno apportato elementi innovativi nel sistema comunicativo.

Attraverso Scratch si è riprodotto un Carosello per divulgare notizie sulla TITINA, la proteina più grande e che ha il nome chimico che rappresenta la parola più lunga al mondo.

Per la riproduzione si è utilizzato la tecnica dello stop motion per approfondire alcune conoscenze che gli alunni hanno acquisito durante un progetto integrativo sulla cinematografia.

Il filmato SCRATCH riprodotto dagli alunni si è ispirato al Carosello LAGOSTINA legato a La Linea, un personaggio disegnato da Osvaldo Cavandoli e raffigurante un uomo che percorre una linea di cui è parte integrante esprimendosi con grammelot.

La realizzazione dei due progetti è stata possibile grazie alla disponibilità del Dirigente Lorenzo Rispoli, che ha agevolato qualsiasi attività e sbrogliato le procedure amministrative.

Fondamentale è stata anche la partecipazione dei genitori.

Commentano le docenti Cinzia D’Agostino e Carmelina Tarantino:

“Essere arrivati primi sia per il MAKING sia per il CODING è sicuramente un orgoglio per l’Istituto Comprensivo di Bella e per la Basilicata, ma avere conquistato due menzioni speciali è la prova che queste attività hanno una ricaduta importante sul successo scolastico.

Difatti affrontare le strategie di Problem Solving attraverso queste modalità , oltre le “prove classiche”, offre la possibilità di sperimentare progetti attraverso la collaborazione tra tutti gli alunni, tutti eccellenti, facendo emergere diversi tipi di intelligenze.

Fare squadra, entusiasmarsi, stimarsi, apprezzare e ammirare gli altri progetti in gara, complimentarsi con tutti i partecipanti, socializzare rimangono comunque le principali finalità: è questa la valenza formativa più vera; è soprattutto qui che la scuola ha vinto!”.

