Bella: “Situazione è insostenibile e drammatica sta mettendo in pericolo la salute dei privati cittadini”. Ecco che cosa sta succedendo

Il sindaco di Bella, Leonardo Sabato, denuncia i continui disservizi di Acquedotto Lucano Spa.

In una lettera inviata, sia all’amministratore unico di Acquedotto Lucano Spa, al prefetto di Potenza Campanaro e al Comando Carabinieri di Bella, il primo cittadino di Bella ha manifestato tutta la sua indignazione circa i disservizi sull’erogazione a singhiozzo della fornitura idrica e sull’interruzione di pubblico servizio:

“I crescenti disagi patiti dalla mia comunità, negli ultimi tre mesi, ed in modo particolare nelle frazioni di S. Antonio Casalini e di San Cataldo, a causa delle sempre più frequenti interruzioni dell’erogazione idrica senza una preventiva comunicazione all’ente comunale, rendono impossibile per i cittadini attuare le contromisure per fronteggiare l’emergenza idrica determinando così l’interruzione dei servizi essenziali, in primis quelli sanitari.

La situazione è insostenibile e drammatica che sta mettendo in pericolo la salute dei privati cittadini e a maggior ragione delle fasce più deboli.

Pertanto mi riservo di adottare ogni misura e azione al fine di garantire e salvaguardare il diritto alla salute dei miei concittadini”.

Nella sua missiva, il sindaco Leonardo Sabato, ha inoltre chiesto urgentemente ad Acquedotto Lucano Spa di risolvere nel più breve tempo possibile la situazione di grave pregiudizio per la collettività bellese mettendo in campo tutti gli strumenti e le azioni utili.