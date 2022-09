Ben rappresentata la nostra Basilicata da queste squadre lucane in gara alla Coppa Italia di Parahockey! In bocca al lupo

Dal 2 al 4 settembre la città di Mori in provincia di Trento ospita la 5° edizione della Coppa Italia di Parahockey.

Quest’anno tre sono i trofei in palio: uno riservato agli atleti e alle atlete categoria C21 e due alla categoria Open: livelli Elite e Promo.

Quattordici in tutto le squadre che si contenderanno i titoli: 10 le squadre per la Categoria Open e 4 le squadre in gara per la Categoria C21.

Tre le squadre lucane in campo.

Due per la categoria C21: asd Forma Mentis “LE GAZZELLE” AIPD Val d’Agri-Lauria e asd CAM “NOI … GLI SPECIALI” Melfi già vincitrici della Coppa Italia 2021 (rispettivamente 1° e 3° classificata) e Campioni Italiani Parahockey classificate al 1° e 2° posto a Roma il 12 giugno 2022.

Invece nella categoria OPEN PROMO new entry è la squadra dell’IISS “REMO RIGHETTI” di Melfi, prima scuola aggregata alla FIH in Basilicata.

Grande ammirazione va alle squadre paralimpiche lucane per i successi raggiunti in poco meno di un anno.

Roberta Rosa, Delegata Federazione Italiana Hockey Basilicata, afferma:

“siamo orgogliosi e fieri dei nostri atleti e delle nostre atlete di Hockey Paralimpico prato e, da quest’anno, anche di beach Parahockey, che grazie al loro impegno danno lustro alla Regione Basilicata presentandola nella sua migliore immagine non solo dal punto di vista sportivo Olimpico ma anche e soprattutto dall’importante valore umano orientato ad una cultura inclusiva”.

Dice Martina Marchiori, Consigliere Federale e Referente Nazionale del Settore Parahockey:

“C’è soddisfazione per i successi che stiamo riscuotendo sul campo a livello Nazionale e Internazionale, non solo nei numeri relativi alla partecipazione, in costante aumento, ma anche in merito agli importanti risultati raggiunti nei soli ultimi mesi:

l’accordo con Special Olympics;

i campionati;

la Coppa ed il titolo di Campione d’Europa conquistato ad Amsterdam dai nostri “Invincibili” all’Eurohockey ID Championships”.

Le squadre a contendersi il titolo per la categoria Open Elite saranno:

Liguria Hockey Club Savona;

Polisportiva L’Archetto Roma;

AsD US Acli VIII^ Roma e ASD Torretta H.C. Savona.

Nella categoria Open Promo si affronteranno:

AsD Mercurio Roma;

ASD Disabili Romani Roma;

ASD Pippo Vagabondo Savona;

HC Argentia Milano;

ASD La Rosa Dei Venti Savona;

IISS Tenente Remo Righietti Melfi.

Si sfideranno nella categoria C21:

UHC Adige Trento;

AsD CAM Melfi (PZ);

AsD Forma Mentis Potenza;

AsD Uguali nello Sport Pescara.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)