Potenza, in provincia “Trofeo Città di Maria”: ottimi risultati per questi nostri piccoli atleti! Complimenti

Ancora una riuscitissima manifestazione per giovanissimi under 13 in seno al Team Bykers Viggiano che ha organizzato come di consueto e per la decima volta il Trofeo Città di Maria in presenza di alcune società giovanili della Basilicata e dalla vicina Puglia.

Un colpo d’occhio piacevole a vedersi quello offerto dai bambini e dai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni nel pedalare in sella alla mountain bike all’interno del campo gara in contrada Case Rosse di Viggiano, sui prati attigui all’hotel Kiris dove si svolgono tradizionalmente le gare di ciclocross valevoli per il Mediterraneo Cross (e per il quale c’è già la data in calendario: 6 novembre).

Oltre a fare gli onori di casa come società organizzatrice, il Team Bykers Viggiano ha colto il primo posto nella graduatoria a punteggio sulla base dei migliori piazzamenti individuali (35 punti) davanti:

alla compagine pugliese dell’Asd 1D+ 1 Dente in Più (18);

alla Motostaffette Potenza (18);

al Ciclo Team Valnoce (9) e alla Polisportiva Re-Cycling (5);

con la partecipazione del Cicloteam Matera Sassi che non ha incamerato punti.

Agli onori delle cronache per i primati singoli di categoria ad appannaggio di:

Angelo Alberti e Mariapina Cuozzo (Team Bykers Viggiano) tra i G1;

Sofia Lombardi (Polisportiva Re-Cycling) tra i G2;

Gabriele Sabatelli (Asd 1D+ 1 Dente in Più) e Valentina Pace (Motostaffette Potenza) tra i G3;

Alberto Cuozzo e Maria Azzurra Alberti (Team Bykers Viggiano) tra i G4;

Nicolò Carlomagno (Team Bykers Viggiano) tra i G5;

Nicolò Montanaro (Asd 1D+ 1 Dente in Più) tra i G6.

