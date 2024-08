Brienza: bambini di tutte le età scendono in strada per divertirsi, fare merenda e mangiare pasta al pomodoro. L’iniziativa

Organizzazione impeccabile e grande successo per la prima edizione di “benessere e salute in corsa” la manifestazione ludico-sportiva per bambini e ragazzi dai 2 ai 15 anni realizzata magistralmente dall’Associazione “Metalfer-Podistica Brienza 2000” con la collaborazione del Comune.

Racconta l‘amministrazione comunale di Brienza:

“L’evento, finalizzato a promuovere lo sport e la sana alimentazione attraverso il gioco, ha raccolto in piazza tantissimi bambini di tutte le età pronti a scendere in strada per divertirsi partecipando a piccole gare di corsa.

A presentare l’evento e le sue finalità un tavolo tecnico tutto al femminile con la Dott.ssa Pepe Angela (Pediatra), la Dott.ssa Mosca Giuseppina (Nutrizionista) e la Prof.ssa Lo Vaglio Rossana (Personal trainer e docente di educazione motoria) che con semplicità hanno spiegato ai piccoli atleti l’importanza dell’abbinare la sana alimentazione allo sport senza perdere il piacere di mangiare e senza dimenticare mai di divertirsi.

Ad ogni bimbo kit di partecipazione maglietta, sacca home made realizzata con materiali di riciclo, merenda salutare e Gadget ecologici.

In chiusura premiazione e pasta al pomodoro per tutti.

Un pomeriggio intenso e gioioso che speriamo di poter ripetere nei prossimi anni.

L’Amministrazione ringrazia gli organizzatori per l’ottimo lavoro svolto e rinnova la disponibilità a collaborare per future manifestazioni”.

Ecco le foto.