Nel potentino firmato il contratto di consegna dei lavori per il completamento di questa rete fognaria: dopo 25 anni…

Il Comune di Brienza (PZ) ha firmato, il 14 Ottobre, il contratto di consegna dei lavori per il completamento della rete fognaria di Contrada Monte.

Le famiglie, circa 100 per una popolazione di oltre 500 persone, che abitano nella contrada dopo 25 anni possono tirare un sospiro di sollievo.

A realizzare l’opera sarà Acquedotto Lucano, il valore complessivo è di circa 480.000 euro.

Si tratta di un progetto pensato e avviato a metà degli anni Novanta, che prevedeva la costruzione di poco meno di 10 chilometri di condotte fognarie per raccogliere i reflui dell’area e convogliarli all’impianto di depurazione di Isca Pantanelle, nel territorio di Sant’Angelo Le Fratte.

Intervento che però non era stato ultimato per motivi di carattere amministrativo, compresa la necessità di completare le procedure espropriative per l’acquisizione dei terreni attraversati dalla rete.

Ostacoli finalmente rimossi, grazie all’impegno del Comune che ha provveduto a eseguire tutti gli espropri necessari e, come responsabile della progettazione definitiva, ad adeguare il progetto alla più recente normativa, per poi passare la palla ad Acquedotto Lucano, che si è occupato della progettazione esecutiva ed è stato individuato da Regione Basilicata come soggetto attuatore del completamento dell’opera.

Così ha commentato l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Giandomenico Marchese:

“Questo intervento ha l’obiettivo di risolvere definitivamente alcune problematiche di contrada Monte, e potrà incidere significativamente sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Con questo progetto Acquedotto Lucano prosegue i suoi sforzi per ottimizzare l’efficienza di reti e impianti, attraverso un lavoro che vede coinvolti anche la Regione e i sindaci della Basilicata”.

A breve inizieranno i lavori.