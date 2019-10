Potenza: Carabinieri e Poliziotti insieme per onorare la memoria dei due colleghi strappati alla vita

Oggi, 15 Ottobre 2019, alle ore 17:00, in concomitanza con l’allestimento presso il famedio della Questura di Trieste della camera ardente per l’ultimo saluto all’Ag.Sc. DEMENEGO Matteo e all’Ag. ROTTA Pierluigi, caduti il 4 Ottobre u.s. nell’adempimento del dovere, i Carabinieri di Potenza si recheranno presso questa Questura per unirsi ai Poliziotti potentini e rendere omaggio ai due colleghi uccisi.

È prevista la presenza del Prefetto di Potenza e di una rappresentanza delle altre Forze dell’Ordine.