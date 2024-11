Brindisi di Montagna conferisce la cittadinanza onoraria e affida le chiavi della città al Marchese Antinori. I dettagli

Un evento straordinario che celebra il legame tra storia, tradizione e futuro: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Brindisi Montagna (Potenza), presso il Castello Fittipaldi Antinori, si terrà l’evento “Dalla Toscana al Ducato di Brindisi: gli Antinori, storie di uomini e tradizioni tra passato e futuro”, organizzato dal Comune di Brindisi di Montagna con il supporto del GAL Percorsi e della Camera di Commercio della Basilicata, una iniziativa che rappresenta un’importante occasione per mettere in luce le eccellenze enogastronomiche, culturali e architettoniche del territorio e che vedrà il suo momento centrale nel conferimento della cittadinanza onoraria e nella consegna delle Chiavi della Città al Marchese Piero Antinori, figura simbolo dell’eccellenza vitivinicola italiana, “in segno di riconoscenza per il legame indissolubile che unisce la Sua illustre famiglia alla nostra comunità”, cerimonia in programma sabato 30 novembre alle ore 10.30.

A seguire, alle ore 11.00, si terrà una tavola rotonda che diventerà un luogo di dialogo e confronto tra la Basilicata e la Città Metropolitana di Firenze.

Il tema centrale sarà la promozione del territorio, con focus sulle opportunità legate alla riqualificazione dei beni architettonici.

L’evento si aprirà con gli interventi di Gerardo Larocca, Sindaco di Brindisi Montagna e Presidente Anci Basilicata, Nicola Armentano, Consigliere della Città Metropolitana di Firenze e Vice Presidente Anci Toscana e Piero Antinori, Presidente della Marchesi Antinori.

A seguire i saluti di Caterina Salvia, Presidente Gal Percorsi, e Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata. Quindi gli interventi di esponenti di spicco del settore enogastronomico, accademico e istituzionale, tra cui Paride Leone, Presidente Enoteca Regionale Lucana, Roberto Ciappi, Sindaco di San Casciano in Val di Pesa (FI), Sara Roversi, Presidente Future Food Institute, Maria Paola Monaco, Università di Firenze, Nicola Allegretti, già sindaco di Brindisi Montagna, Michele Greco, Università della Basilicata.

Le conclusioni saranno affidate a Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata. A moderare l’incontro sarà il giornalista Luciano Pignataro.

La giornata si concluderà con due prestigiose Masterclass: alle ore 16 degustazione di Aglianico del Vulture, alle ore 18.00 degustazione di Chianti Classico, entrambe a cura dell’Enoteca Regionale Lucana e guidate dal giornalista Luciano Pignataro.

Domenica 1 dicembre alle ore 10 l’evento proseguirà con una degustazione di prodotti tipici e vini Doc e Igt della Basilicata, a cura del Gal Basilicata. All’interno del Castello sarà inoltre allestita una mostra dedicata a Michele Carlucci, maestro di viticoltura ed enologia. Gli intermezzi musicali saranno curati dal Pino Melfi Trio.

Afferma Gerardo Larocca, sindaco di Brindisi Montagna:

“Il conferimento della cittadinanza onoraria al Marchese Piero Antinori a Brindisi Montagna non è solo un atto formale, ma ha anche un forte valore simbolico.

Rappresenta un riconoscimento alla sensibilità dimostrata nel corso degli ultimi anni da parte di Piero Antinori a questo frammento di storia familiare e segna un importante passo nel rafforzamento del legame tra il territorio di Brindisi Montagna con una delle famiglie nobili fiorentine più importanti anche in prospettiva di una valorizzazione del territorio e della sua storia”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare il dialogo tra due realtà italiane, valorizzando il ricco patrimonio culturale, architettonico ed enogastronomico di due territori d’eccellenza: la Toscana e la Basilicata.

Attraverso la condivisione di esperienze, competenze e visioni, questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra due regioni accomunate da un’eredità storica millenaria e da un approccio moderno alla valorizzazione delle proprie risorse.

Grazie al contributo di personalità di spicco nel settore enogastronomico, accademico e istituzionale, l’evento si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sulle opportunità offerte dalla riqualificazione dei beni architettonici e dalla promozione delle eccellenze locali, favorendo al contempo lo sviluppo di sinergie virtuose tra territori e comunità.

Questo appuntamento sarà, dunque, un momento di incontro e scambio per far emergere nuove prospettive, rafforzare il senso di identità territoriale e costruire un futuro che, partendo dal passato, sappia valorizzare le tradizioni guardando all’innovazione e alla sostenibilità.