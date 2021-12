Bruttissimo gesto nel potentino: rotta la statua di Gesù Bambino! I dettagli

Dopo il caso di Ruoti (PZ), dove vandali hanno attaccato la statua della Madonnina che sorregge il Figlio morente, un altro simbolo della Cristianità ha subito dei danni.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco di Pietragalla (PZ), Paolo Cillis:

“Nel giorno in cui celebriamo la nascita del Signore, assistiamo esterrefatti ad un gesto che violenta un simbolo della cristianità, oltraggia il lavoro che in tanti hanno portato avanti in questi giorni nei palmenti.

Confido che l’autore di questo gesto vergognoso possa ritrovare la fede e la ragione e possa, nello stesso silenzio che lo ha accompagnato in questa vile azione, ripristinare quanto danneggiato.

Buon Natale a tutti!”.

Ecco una foro che mostra quanto accaduto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)