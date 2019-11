Nel potentino fiamme in un appartamento.

E’ successo questa notte, intorno alle ore 3:30 circa, a Tolve.

Da chiarire le cause che hanno scaturito il divampare delle fiamme.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Potenza (al lavoro per bonificare l’area) e dei Carabinieri.

Al via le indagini per stabilire le cause del rogo.