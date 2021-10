Brutto incidente stradale nel potentino! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, questo pomeriggio alle ore 17:20 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla SP 5 al Km 13,600 nel comune di Abriola.

Allertati dalla Centrale Operativa del 118 e giunti sul posto, hanno trovato una Fiat Panda fuori strada completamente capovolta con gli occupanti fuori dal veicolo e sottoposti ai primi controlli sanitari.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi e subito richiesto l’intervento dell’autogrù per effettuare il recupero.

Sono intervenuti con un’autopompa, un fuoristrada ed un’autogrù per un totale di sette unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e soccorso stradale.

Queste alcune foto.

