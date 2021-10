Potenza Calcio: 3 gol nella sfida contro il Taranto

Si è appena concluso il match Taranto-Potenza Calcio dallo stadio Erasmo Iacovone della città pugliese, valevole per la dodicesima giornata del girone C di Serie C.

Il Potenza, prima di oggi, era reduce dalla vittoria casalinga contro il Latina.

Purtroppo, la posizione dei Rossoblù rimane ancora delicata.

Nei primi 45 minuti di gioco, il Potenza è stato vicino a diverse occasioni da gol ma, a sbloccare la partita , ci ha pensato Giovinco al 27′.

Durante il secondo tempo i padroni di casa raddoppiano il vantaggio con Ferrara che segna al 16′.

Solo una rete per il Potenza che segna su rigore di Salvemini al 95′ ma, sfortunatamente, non basta per condurre i Leoni alla vittoria.

Il match si è così concluso con il risultato finale di 2-1.

Forza Potenza, non mollare.a

